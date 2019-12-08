بالفيديو.. حفل فارس كرم يتحول إلى ساحة معركة وبركة دماء

أميرة خالد(صدى):

شهد حفل الفنان اللبناني فارس كرم، معركة دامية بسبب طعن عدد من الأشخاص من قبل مجهولين.

وأثناء غناء فارس كرم إحدى أغنياته في مركز «لا ميراج» للاستقبال والمؤتمرات بمدينة ميلبورن الأسترالية، دخل مجموعة من الرجال يحمل أحدهم سكينًا ضخمًا، ويبدأون الشجار مع آخرين.

وشوهد الرجال وهم يسددون اللكمات للحضور ويضربون آخرين، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح إثر عمليات الطعن ونُقلوا إلى المستشفى.

يشار إلى أن المهاجمين كانوا قد حضروا إلى حفل فارس كرم قبل بدايته لكن تم طردهم، ليعودوا من جديد إلى المكان ويتشاجروا مع الموظفين بحلول الساعة الثانية، ومن ثم التهجم على الموجودين.

وفتحت الشرطة الأسترالية عن فتها تحقيقًا في الحادثة، بينما لم يتم توجيه الاتهامات لأحد حتى الآن.