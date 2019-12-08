مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2019 – 2020، حيث ستقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري إلى الرابع من يناير المقبل.

وذلك على النحو التالي: الاثنين 23 ديسمبر 2019 أبها والتعاون في تمام الساعة 3:40م، والثلاثاء 24 ديسمبر 2019 ضمك والنصر في تمام الساعة 3:40م.

وتقام يوم الأربعاء 1 يناير 2020 مباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة 6:30م، والخميس 2 يناير 2020 الفيحاء والأهلي في تمام الساعة 6م والوحدة vs الرائد 7:50م.

والجمعة 3 يناير 2020 تقام مباراة الاتفاق وأحُد 5:40م، والفيصلي والهلال 7:50م، والسبت 4 يناير 2020 تقام مبارة العدالة والشعلة في تمام الساعة 3:05م.