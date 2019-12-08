زيدان يُجازف بخسارة كاسيميرو أمام برشلونة

نواف السالم(صدى):

أصبح اللاعب البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة بعد حصوله على بطاقات صفراء في الليجا.

ويبدو أن زيدان سيشرك اللاعب في مباراة فالنسيا الحاسمة الأسبوع المقبل؛ حيث قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن اللاعب سيشارك في المباراة .

وإذا حصل اللاعب على بطاقة صفراء في مباراة فالنسيا سيضطر إلى الغياب عن الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 18 ديسمبر .

ويمتلك كاسيميرو سجلا نظيفا في المباريات الـ3 الأخيرة للريال على ملعب ميستايا، ولم يرتكب أخطاء كثيرة مما يجعل إمكانية تفاديه الإنذار في المباراة المقبلة ممكنا على الورق.