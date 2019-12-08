فيديو طلاب يرقصون خلف معلمة يُشعل جدلا

القاهرة(صدى):

أثار فيديو منتشر لطلاب يرقصون خلف معلمة جدلا كبيرا في مصر؛ حيث ظهر الطلاب يتراقصون ويصفقون خلف المعلمة التي كانت تشرح لهم درسًأ.

ووثق الفيديو الواقعة في أحد الفصول بمدرسة ثانوية في محافظة كفر الشيخ، وظهرت المعلمة وهي تواصل شرح الدرس بينما يتراقص الطلاب خلفها.

وقررت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ فصل الطلاب لمدة 15 يومًا، ومعاقبة مدير المدرسة بالخصم 15 يومًا من راتبه، ونقل المعلمة التي حدثت الواقعة في حصتها من مدرستها، إلى مدرسة قريبة حفاظًا على مكانتها.