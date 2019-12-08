«أوغلو» يطالب أردوغان وأسرته بالكشف عن أصولهم المالية

أنقرة(صدى):

رد رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، على الهجوم والاتهامات التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، ليصبح الوضع السياسي في تركيا على شفا جرف هار.

وكان الرئيس التركي، قد اتهم أوغلو بالفساد المالي، مطالبًا السلطات التركية بتجميد أصول جامعة «إسطنبول شهير»، لكونه تحايل على قطعة أرض مملوكة لها.

من جانبه، دعا أحمد داوود أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجميع أفراد أسرته ورؤساء تركيا، إلى الكشف عن أصولهم المالية، مؤكدًا أنه يستجيب للتهم الموجهة له ويدعو إلى التحقيق في الأمر.