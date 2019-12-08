بالفيديو.. شقيق «بدور البراهيم» يهاجم «هند القحطاني» : «تراك مشهورة من أمس»

أميرة خالد(صدى):

نشر شقيق الفاشينيستا بدور البراهيم مقطع فيديو هاجم خلاله هند القحطاني بعد معركة التصريحات التي نشبت بينها وبين شقيقته خلال الأيام الأخيرة.

وقال سعد البراهيم في الفيديوا “ ترى أنتي مشهورة أمس، إنما احنا مشاهير بالسوشيال ميديا منذ 8 سنوات ، لا يتابعنا ملايين بالسناب نعم لكن احنا مشهورين ومعروفين وصيتنا معروف بذوقنا ومنتجاتنا ”.

وأضاف البراهيم “ احنا مشهورين بالأشياء اللي نقدمها للمجتمع ، أحسن من اللي يرقص ويهز نفسه ”.