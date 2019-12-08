بالفيديو.. شقيق «بدور البراهيم» يهاجم «هند القحطاني» : «تراك مشهورة من أمس»
نشر شقيق الفاشينيستا بدور البراهيم مقطع فيديو هاجم خلاله هند القحطاني بعد معركة التصريحات التي نشبت بينها وبين شقيقته خلال الأيام الأخيرة.
وقال سعد البراهيم في الفيديوا “ ترى أنتي مشهورة أمس، إنما احنا مشاهير بالسوشيال ميديا منذ 8 سنوات ، لا يتابعنا ملايين بالسناب نعم لكن احنا مشهورين ومعروفين وصيتنا معروف بذوقنا ومنتجاتنا ”.
وأضاف البراهيم “ احنا مشهورين بالأشياء اللي نقدمها للمجتمع ، أحسن من اللي يرقص ويهز نفسه ”.
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