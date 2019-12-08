بلدية رجال ألمع تطلق رابطاً للراغبين في التطوع البلدي

محمد السعران(صدى):

بتوجيه أمين منطقة عسير الدكتور “وليد بن محمد الحميدي” ، أطلقت بلدية رجال ألمع رابطاً إلكترونياً للتسجيل من قبل الراغبين بالمشاركة في الأعمال التطوعية الخاصة بالعمل البلدي وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام .

وقد أوضح رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن مدة التسجيل تستمر لعشرة أيام وتستهدف جميع فئات المجتمع من الراغبين في المشاركة في الأعمال التطوعية ،حيث سيتم بعد ذلك فرز الأسماء واختيار بعضها كقادة لمجموعات يتم التواصل معهم في الأعمال الخاصة بكل مجموعة، كما يمكن للراغبين بالتسجيل الدخول للرابط التالي :اضغط هنا