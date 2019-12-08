بالصور.. الصحف اليونانية تُشيد بهدف مهاجم الاتحاد في الكأس

طلال الغامدي(صدى):

علقت الصحف اليونانية، على الهدف المميز الذي سجله الصربي أليكساندر بريجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد في مرمى الصفا، خلال المباراة القائمة ضمن دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشادت العديد من الصحف اليونانية، بهذا الهدف الرائع، إذ وصفت صحيفة SPORTSROOM اليونانية هذا الهدف بـ«المذهل»، موضحة أن بريجوفيتش سجل هدفًا ربما يعد الأفضل في مسيرته.

وكتبت صحيفة SDNA اليونانية في عنوان تقريرها «هدف رائع من بريجوفيتش من ركلة خلفية»، واصفة الهدف بأنه أحد أجمل أهدافه، كما أكد موقع SPORT-FM اليوناني، أن هذا الهدف ربما يكون الأفضل في تاريخ بريجوفيتش.

وأحرز «بريجوفيتش» الهدف الأول للاتحاد في شباك الصفا، من «مقصية» رائعة في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليساهم في تأهل الاتحاد لدور الـ16 من كأس الملك.