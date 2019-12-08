وصفات طبيعية لعلاج السعال الجاف سريعا 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص من السعال الجاف وخاصة في فصل الشتاء، فهو من أكثر الأمراض إزعاجًا، لأنه لا يزيل المخاط أو البلغم أو المهيجات من الرئتين أو الممرات الأنفية.

ويزداد السعال الجاف في فترة الليل مما يتسبب في إزعاج من يصاب به، فقد نتعامل معه بسهولة أثناء النهار، عن طريق تناول الدواء المناسب أو احتساء المشروبات الساخنة بصفة مستمرة.

ويعتبر العسل وشاي الزنجبيل من المشروبات الأكثر شيوعًا لعلاج هذه الحالة، لكننا لا نستطيع تجهيزه في الليل، نظرًا للإعياء الناتج عن قلة النوم.

ونستعرض طرق طبيعية منزلية للتخلص من السعال الجاف أبرزها أولا.. الترطيب: لا بد من توفر جهاز ضبط الرطوبة في غرفة النوم، فالرطوبة تقل جدا في الشتاء الذي يتميز بالهواء الجاف والبارد.

ثانيا.. استنشق البخار الساخن: يساعد استنشاق البخار الساخن ليلاً على فتح الجيوب الأنفية وتليين أغشية المخاط، والمساعدة على تخفيفه وخروجه من الجسم، حضره بنفسك عن طريق غلي الماء ووضعه في إناء عميق، مع تغطية الرأس بمنشفة لعدم تصاعد البخار بعيدا عن الرأس، والحفاظ على سخونة الماء لأطول فترة ممكنة.

ثالثا.. وسادة إضافية: رفع الرأس قليلا عن المعتاد أثناء النوم، حيث أن هذه الوضعية تساعد على التنفس بشكل مريح، وتهدئ من حدة السعال الليلي.

ثالثا.. العسل والزنجبيل قبل النوم: سيهدئ العسل أو الزنجبيل من التهاب الحلق، تناول ملعقة صغيرة من العسل أو شاي الزنجبيل المحلى بالعسل قبل الخلود إلى النوم، عن طريق وضع الزنجبيل مع العسل ويضاف الماء، ثم يغلى الخليط لمدة 2 -3 دقائق، واحرص على تناوله ببطء.

رابعا.. المنثول: زيت طيار له رائحة عطرية مميزة، ومركب عضوي موجود في بعض النباتات العشبية ويستخرج غالبًا من النعناع أو عشبة الفليو، في شكل أقراص يمكنك تناولها بطريقة المص، وبدوره سيخفف من حدة الألم بشكل سريع.