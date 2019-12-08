بدافع السرقة.. سيدة تستأجر مسجلين خطر لقتل صديقتها 

القاهرة(صدى):

استأجرت سيدة مصرية 6 مسجلين خطر لقتلها وسرقة مشغولاتها الذهبية، حيث قاموا بشل حركتها وتقييدها بحبل أعدوه سلفًا، وطعنها أحدهما بسلاح أبيض فقتلت في الحال.

وتفصيلا، ورد بلاغا للأجهزة الأمنية المصرية يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل مسكنها، حيث وجدت السيدة ملقاة على وجهها بصالة الشقة موثوقة اليدين بحبل، مع وجود شريط لاصق على فمها، وبها طعنة بالبطن.

واتضح من التحقيقات؛ أن مرتكبي الواقعة 6 أشخاص بينهم مسجلون خطر و3 سيدات بدافع السرقة وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم.