وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب بالعقيق

إبراهيم الزهراني(صدى):

تعرض شابان، صباح اليوم الأحد، لحادث سير بعد انقلاب مركبة تقلهما في العقيق؛ ليتوفى شاب في العشرينات وأصيب آخر بإصابات بليغة.

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقع حادث انقلاب قبل فجر اليوم الأحد بمحافظة العقيق .

وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 4:23 قبل فجر اليوم الأحد عن حادث انقلاب الموقع تحديدا العقيق – طريق الرياض بعد استراحة بن شباب .

واردف الزهراني تم توجيه فرقه اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرقة ومسح الموقع أتضح وجود اصابه لشاب بعد الكشف عليه وأخذ العلامات الحيوية الا انه قد فارق الحياه، واصابه أخرى لشاب ايضاً حرجه ، تم التعامل معه اسعافياً بالموقع ونقل من قبل فرق الهلال الاحمر الى مستشفى العقيق العام .

نسال الله الرحمة والمغفرة للمتوفي والشفاء العاجل للمصاب .