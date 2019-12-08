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بالفيديو.. مروة سالم تشعل الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب «قبلة»

بالفيديو.. مروة سالم تشعل الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب «قبلة»
الرياض(صدى):

أشعلت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو تضمن قبلة من زوجها الكاتب محمد سلامة.

وظهرت ” مروة ” بالفيديو برفقة زوجها أثناء تجولهما بالسيارة داخل مدينة الرياض، حيث قام زوجها بتقبيلها.

وابتسمت ” مروة ” قائلة: ” انتظرونا بعد شوية في الدراهة.. وتمنوا لنا الخبر السعيد.. والله أجواء البوليفارد تجنن لولا إنا إحنا في الرياض، كنت قولت إحنا في باريس ” .

وأثار الفيديو غضب المتابعين على مواقع التواصل، معتبرين إياه تصرف ” جرئ ” من قبل مروة سالم وزوجها.


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