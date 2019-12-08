جيوفينكو على قائمة الأرقام القياسية بأغرب تصنيف لمونديال الأندية

ماجد محمد(صدى):

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن أهم الأرقام القياسية بمونديال الأندية 2019 المقام في الدوحة خلال الفترة من 11 وحتى 21 ديسمبر الجاري .

ولم يغيب الزعيم عن ترك بصمته القوية بالأرقام القياسية في مشاركته العالمية بعد نجاحه في حصد بطولة آسيا ، إذ كان ضمن أقدم الأندية المشاركة ، بعد ليفربول الأقدم بعمر 127 عام ، وفلامنجو بعمر 108 عام ، ليليهما الهلال بعمر 62 عام .

كما برز نجم الهلال جيوفينكو ضمن الأرقام القياسية بتصنيف غريب ، لقصر لاعب بطول 160 سم ، ليصبح أقل من لاعب ليفربول جويل ماتيب بـ 35 سم .

أما خيسوس مدرب فلامنجو فكان في الصدارة كأكبر المدربين عمراً بواقع 65 عام ، بما يقل عن يورجن كلوب مدرب ليفربول بـ 13 عام .