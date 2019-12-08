جيوفينكو على قائمة الأرقام القياسية بأغرب تصنيف لمونديال الأندية
كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن أهم الأرقام القياسية بمونديال الأندية 2019 المقام في الدوحة خلال الفترة من 11 وحتى 21 ديسمبر الجاري .
ولم يغيب الزعيم عن ترك بصمته القوية بالأرقام القياسية في مشاركته العالمية بعد نجاحه في حصد بطولة آسيا ، إذ كان ضمن أقدم الأندية المشاركة ، بعد ليفربول الأقدم بعمر 127 عام ، وفلامنجو بعمر 108 عام ، ليليهما الهلال بعمر 62 عام .
كما برز نجم الهلال جيوفينكو ضمن الأرقام القياسية بتصنيف غريب ، لقصر لاعب بطول 160 سم ، ليصبح أقل من لاعب ليفربول جويل ماتيب بـ 35 سم .
أما خيسوس مدرب فلامنجو فكان في الصدارة كأكبر المدربين عمراً بواقع 65 عام ، بما يقل عن يورجن كلوب مدرب ليفربول بـ 13 عام .
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