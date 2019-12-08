« كراني » يحذر من صقيع حاد وثلوج خلال أيام

علي القحطاني(صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني عن استمرار الإنخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الـ 10 أيام المقبلة حتى يصل الصقيع إلى ذروته مع 22 ديسمبر الجاري .

وقال “كراني ” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر ” : ” ودّعوا الإعتدال الخريفي ” .. بعون الله ستودع أجواءنا عملية المد والجزر الحراري إعتبارا من 12 ديسمبر.. .

وأضاف أنه اعتباراً من اليوم يدخل أخدود هوائي بارد عبر أجواء البوابة الشمالية الغربية.. .

وتابع أن الطقس سيميل أكثر للطابع الشتوي خاصة كلما أقتربنا من 22 ديسمبر ، وأن درجات الحرارة ستقترب من الصفر ودونه مع صقيع وفرصة ثلوج.