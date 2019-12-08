« كراني » يحذر من صقيع حاد وثلوج خلال أيام
كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني عن استمرار الإنخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الـ 10 أيام المقبلة حتى يصل الصقيع إلى ذروته مع 22 ديسمبر الجاري .
وقال “كراني ” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر ” : ” ودّعوا الإعتدال الخريفي ” .. بعون الله ستودع أجواءنا عملية المد والجزر الحراري إعتبارا من 12 ديسمبر.. .
وأضاف أنه اعتباراً من اليوم يدخل أخدود هوائي بارد عبر أجواء البوابة الشمالية الغربية.. .
وتابع أن الطقس سيميل أكثر للطابع الشتوي خاصة كلما أقتربنا من 22 ديسمبر ، وأن درجات الحرارة ستقترب من الصفر ودونه مع صقيع وفرصة ثلوج.
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