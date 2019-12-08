15 سيدة يشكلن أول فريق نسائي للدفاع المدني في تبوك

تبوك(صدى):

شكلت 15 سيدة سعودية بمنطقة تبوك أول فرقة نسائيَّة للدفاع المدني بالمنطقة ، وهو فريق تطوعي يحمل إسم ” فريق السلامة النسائي” ويسعى إلى مشاركة رجال الدفاع المدني مستقبلاً في عمليات الإنقاذ والإخلاء عند الحوادث والحرائق في أماكن التجمعات النسائيَّة كالمدارس والجامعات وقصور الأفراح، ومن خلال عقد العديد من الدورات التدريبية في مجالي الأمن والسلامة سواء في المنازل أو مقار الجهات الحكومية والأهلية بتبوك.

وقالت رئيسة الفريق مدير الأمن والسلامة بتعليم تبوك فاطمة سليمان البلوي في حديث لوكالة الأنباء السعودية عقب تدشين أعمال الفريق في حفل الإحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمنطقة يوم الخميس الماضي : إن الفريق تم استحداثه بين المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة وإدارة الأمن والسلامة بتعليم تبوك، وذلك لمساندة فرق الدفاع المدني في الحالات التي تستدعي تواجد العنصر النسائي مثل طؤارى المدارس المعاهد الأماكن العامة ومراكز الإيواء .

وأضافت : يتألف أعضاء الفريق من فتيات بمختلف الأعمار والمؤهلات الدراسيَّة على أن يقوم بحملات في قادم الأيام تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بالأمن والاهتمام بالسلامة بين كافة أفراد المجتمع لاسيما النساء ، مشيرة إلى أن دورهن الحقيقي يقتصر على ما يناسب قدرتهن ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية والعادات والتقاليد مثل تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الطفولة والأمومة في مركز الإيواء.

وبيّنت البلوي أن مفهوم التطوع يكمن في الشخص الذي يتقدم لجهة الاختصاص بدافع من حبه لوطنه ورغبة في المشاركة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني والاغاثة في الداخل والخارج مبديا رغبته واستعداده التام في تسخير كامل أو بعض من قدراته وإمكاناته في خدمة الإنسان، مشيدة في ختام حديثها لـ ” واس” بدور المملكة في دعم المرأة السعودية في عملية التنمية المستدامة والتطوع بمختلف مجالاته وأشكاله، داعيةً الراغبات للالتحاق بالفريق للتسجيل عبر الرابط التالي : هنا