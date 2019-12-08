تحذير من مادة سامة في زجاجات المياه البلاستيكية تسبب السرطان

واشنطن(صدى):

حذرت دراسة أمريكية حديثة من مخاطر شديدة لعبوات المياه البلاستيكية تصل إلى حد الإصاة بالسرطان والعقم والسمنة والتوحد والسكري .

وأكدت الدراسة التي قامت بها جامعة واشنطن وجود مادة BPA الخطيرة والسامة 44 مرة عن النسبة الآمنة بزجاجات المياه البلاستيكية ، مما يؤثر على مستقبلات هرمونات الأنوثة والذكورة والغدة الدرقية .

وأثارت الدراسة مخاوف جادة حول مدى سلامة العبوات أو حتى الأكواب البلاستيكية المستخدمة كثيراً للأطفال ، وسط مطالب بضرورة إعادة نظام تصنيعها أو التخلي التام عنها ببدائل أخرى .