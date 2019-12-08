تحذير من مادة سامة في زجاجات المياه البلاستيكية تسبب السرطان
حذرت دراسة أمريكية حديثة من مخاطر شديدة لعبوات المياه البلاستيكية تصل إلى حد الإصاة بالسرطان والعقم والسمنة والتوحد والسكري .
وأكدت الدراسة التي قامت بها جامعة واشنطن وجود مادة BPA الخطيرة والسامة 44 مرة عن النسبة الآمنة بزجاجات المياه البلاستيكية ، مما يؤثر على مستقبلات هرمونات الأنوثة والذكورة والغدة الدرقية .
وأثارت الدراسة مخاوف جادة حول مدى سلامة العبوات أو حتى الأكواب البلاستيكية المستخدمة كثيراً للأطفال ، وسط مطالب بضرورة إعادة نظام تصنيعها أو التخلي التام عنها ببدائل أخرى .
الغامدي[ عدد التعليقات: 1359 ] نشر منذ 1 ساعة
قد تكلمنا مرات ومرات ومرات عن هذا الأمر ولاكن هيئة الغذاء عندنا تنفي والوضع صار مشكوك فيه الضاهر انها تمشي على حسب المسؤل صاحب الشركه
ظافر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 45 دقيقة
مصانع المياه تلم القوارير من الشوارع وتعيد تعبئتها وتبيعها مره ثانيه للناس 🥵🥵🥵🥵🥵🥵
منصور[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 44 دقيقة
سيارات توزيع مياة التعبئه تضرب فيها الشمس طول النهار
وللاسف الضحيه المستهلك وعائلته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88753 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يستر بستره ويحمينا شر هالمصنوعات الكيميائيه .. آمين ,,