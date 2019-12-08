وزير الخارجية البحريني عن «خليجي 24»: الفوز واحد والكأس في بلاده

ماجد محمد(صدى):

كشف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، عن توقعاته حول اللقاء المرتقب اليوم، في نهائي كأس الخليج بين الأخضر ونظيره البحريني.

وأشاد وزير الخارجية البحريني بالمنتخبين، قائلًا «الفوز واحد والكأس في بلاده.. والله ينصر الأحمر البحريني».

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بنظيره البحريني، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 24»، وتعد هذه المرة الأولى للقائهما في النهائي.

وتأهل الأخضر إلى نصف النهائي بتصدره المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، بينما يدخل المنتخب البحريني المباراة النهائية بعد تفوقه على المنتخب العراقي.