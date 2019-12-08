أمانة الشرقية وجمعية وئام يعقدان ورشة عمل تعريفية للمرصد الحضري

بدر الحارثي(صدى):

تعقد أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية وئام الخيرية، وتحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، يوم غدٍ الاثنين 12/04/1441هـ، ورشة العمل التعريفية للمرصد الحضري الإقليمي للمنطقة الشرقية، وذلك على مسرح أمانة المنطقة الشرقية بحضور الجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة الشرقية، ضمن الشراكة بين المرصد الحضري الإقليمي للمنطقة الشرقية، والذي سيبدأ في الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر.

وستبدأ الورشة جدول أعمالها بكلمة افتتاحية لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير تليها كلمة لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبد الرحمن بن فهد المقبل، بعدها كلمة للجمعيات الخيرية والتي سيلقيها الدكتور محمد العبدالقادر.

وستتضمن الورشة التعريف بالمرصد وأهميته ونشأته، وذلك من خلال العرض التعريفي الذي سيقدمه المهندس عبدالله الأحمد مدير المرصد الحضري في أمانة المنطقة الشرقية، بعدها سيقدم خبير المراصد والمستشار الفني الدكتور كمال عبدالعزيز عرضاً للمؤشرات الحضرية، فيما سيقدم خبير المراصد ومدير مشروع المرصد الحضري الإقليمي الدكتور محيي الدين أحمد هواري نبذة عن القضايا التنموية الخاصة بالمؤشرات المرتبطة بالجمعيات الخيرية ودور شركاء التنمية، ليبدأ بعدها النقاش المفتوح للحضور مع المشاركين في الورشة.

