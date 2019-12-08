جامعة الجوف تعتمد هيكلتها الجديدة

سكاكا(صدى):

اعتمد معالي مدير جامعة الجوف الدكتور محمد بن إسماعيل البشري, الهيكل العام الجديد للجامعة والهياكل الفرعية لوكالات الجامعة وإدارات العموم والإدارات والوحدات الإدارية.

وأعرب معاليه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ولمعالي وزير التعليم على دعمهم لجامعة الجوف لتواكب كل ماهو جديد في مصلحة العمل، موضحاً أن جامعة الجوف وفي إطار سعيها المستمر للتحسين في مختلف أنشطتها التعليمية والبحثية والإدارية والتقنية والمجتمعية، ولما للجانب التنظيمي من أهمية في تعزيز جودة إنجاز الأعمال وتطويرها، ولدور الهياكل والأدلة التنظيمية في تحديد المهام والصلاحيات وإزالة التداخل ولتفعيل المتابعة ومراقبة الأداء وتنظيم أعمال الجامعة بتكامل بين أدوار قطاعاتها على قواعد صحيحة للوصول لأهدافها الاستراتيجية قامت الجامعة بمراجعة شاملة لهيكلها وأدلتها التنظيمية.

وتحدث معاليه عن أبرز ما نتج عن الهيكل الجديد، مفيدا أن الهيكل الجديد جاء ليؤكد الدور الذي تؤديه الجامعات في تحقيق استراتيجية وزارة التعليم لرفع كفاءة التعليم الجامعي في تحسين مخرجاتها للإسهام في تلبية متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع في ضوء رؤية المملكة 2030.

يذكر أن إعداد الهيكل الجديد للجامعة جاء بناء على مراجعة شاملة لجميع هياكل قطاعات الجامعة مع مزامنة لمراجعة مهام وصلاحيات جميع الإدارات المرتبطة تنظيمياً بمعالي مدير الجامعة،

والإدارات والعمادات والوحدات المرتبطة تنظيمياً بوكالات الجامعة حسب الأسس ومبادئ التنظيم الإداري لتواكب التطورات والمستجدات التي حدثت في الجامعة خلال الفترة الماضية، من توسع وإنشاء إدارات ووحدات جديدة لتساهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 فيما يتعلق بالتعليم الجامعي.