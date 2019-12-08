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بالفيديو والصور .. تعديل بسيط يحول سيارة فورد توروس قديمة إلى شفروليه كمارو!

بالفيديو والصور .. تعديل بسيط يحول سيارة فورد توروس قديمة إلى شفروليه كمارو!
واشنطن(صدى):

في خطوة جريئة من نوعها ، نجح مواطن أمريكي بخطوت بسيطة في تحويل سيارته القديمة فورد توروس موديل 1991 إلى سيارة سيارة شفروليه كمارو !

وكان يمتلك الأمريكي تلك السيارة منذ عام 2001 مقابل 500 دولار فقط أي ما يعادل 1875 ريال ، لكنه اشترى سيارة جديدة شفورليه كمارو ليعيش بها في لاس فيجاس .

وبينما شعر بحاجته إلى سيارة ثانية ، لم يتردد في إجراء تعديلات على سيارته القديمة من خلال طلائها باللون الأحمر اللامع وإجراء تحسينات في مظهرها ، إلا أنه لم يرد أنه نفذ تعديلات ميكانيكية .


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