بالفيديو والصور .. تعديل بسيط يحول سيارة فورد توروس قديمة إلى شفروليه كمارو!

واشنطن(صدى):

في خطوة جريئة من نوعها ، نجح مواطن أمريكي بخطوت بسيطة في تحويل سيارته القديمة فورد توروس موديل 1991 إلى سيارة سيارة شفروليه كمارو !

وكان يمتلك الأمريكي تلك السيارة منذ عام 2001 مقابل 500 دولار فقط أي ما يعادل 1875 ريال ، لكنه اشترى سيارة جديدة شفورليه كمارو ليعيش بها في لاس فيجاس .

وبينما شعر بحاجته إلى سيارة ثانية ، لم يتردد في إجراء تعديلات على سيارته القديمة من خلال طلائها باللون الأحمر اللامع وإجراء تحسينات في مظهرها ، إلا أنه لم يرد أنه نفذ تعديلات ميكانيكية .