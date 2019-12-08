توجيه من «الوزراء» بإنفاذ التعليمات الخاصة بدراسة أوضاع سوق ‏العمل خلال 60 يوما

عادل الحربي(صدى):

أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم ‏الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيها لكافة الجهات المشرفة على ‏الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإسراع في إنفاذ التعليمات ‏الخاصة بالدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة ‏في القطاع الخاص.‏

وأكد على ضرورة قيام الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة ‏الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ‏بالإسراع في الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء ‏والمؤشرات المستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني ‏خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.‏

ودعا المجلس وزارة العمل لإحاطة وزارة التعليم والمؤسسة العامة ‏للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالمهن ‏الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني ووضع ‏مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة ‏للوصول إلى مستويات الأمان المهني.