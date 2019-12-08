أحلام تطلب من تركي آل الشيخ ضم كارول سماحة لموسم الرياض

الرياض(صدى):

طلبت الفنانة الإماراتية أحلام، من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، ضن الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات موسم الرياض، وبذلك بعدما توسطت لضم هند البحرينية في وقت سابق.

وقالت أحلام عبر حسابها على تويتر: ” طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة ‎كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا”؛ لتلاقي التغريدة إعجاب الجمهور

وكانت الفنانة أنغام أولى المعجبات بتغريدة أحلام والتي بدورها شكرت أنغام قائلة: ” أنغام شكراً على الدعم ‎كارول سماحة وأول لايك من أختي الغالية، ومبروك نجاح ساحق في رياض العز ” .