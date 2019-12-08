الأحوال المدنية المتنقلة بمكة تقدم خدماتها في 6 مواقع

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بدأت وحدات الأحوال المدنية في منطقة منطقة مكة المكرمة في تقديم خِدماتها للرجال والنساء في (٦) مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد الموافق ١١ ربيع الاخر بزيارة لمحافظتي الكامل و اضم (رجال) ومحافظة ميسان يومي الاحد والاثنين (رجال) ومركز ثول يوم الأربعاء بتاريخ ١٤ ربيع الاخر (رجال) ومحافظة اضم من يوم الاحد إلى الخميس ١١-١٥ ربيع الاخر (نساء) ، ووحدة الصيانة والتشغيل بالمجمع الحكومي بالطائف من يوم الاحد الى الأربعاء ١١-١٤ ربيع الاخر .

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما ، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة ، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره ، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.