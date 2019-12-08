«عسيري» : نعلم خطة منتخب البحرين وسنعود بكأس الخليج
أكد عبد الفتاح عسيري نجم المنتخب الوطني على إصرار الأخضر على الفوز أمام المنتخب البحريني في لقائهما المرتقب غداً الأحد على ملعب الدحيل ، والظفر بالبطولة .
وقال “عسيري ” في تصريحات تليفزيونية : هذه مباراة كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين ، وهدفنا الظفر بالبطولة وسنفعل كل ما في وسعنا لنيلها .
وأضاف : “الأخضر ” يعلم جيداً أن منتخب البحرين يخطط للثأر من هزيمته بدور المجموعات ، لذا يستعد جيداً لتلك المنافسة .
وأضاف : هدفنا الفوز وحصد لقب البطولة منذ قدومنا لقطر ، وسنعود للسعودية بالكأس .
وأشار “عسيري ” أن المنتخب يتعامل مع كل مباراه كأنها نهائي منذ بداية النسخة الحالية لكأس الخليج 24 .
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