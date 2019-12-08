نجم الجزائر يهاجم «نيمار»: يفتقد للاحترام

طلال الغامدي(صدى):

هاجم أندي ديلور نجم منتخب الجزائر ومونبيلييه الفرنسي، نظيره نيمار نجم باريس سان جيرمان، بعد لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي مساء أمس السبت.

وأكد «ديلور» في تصريحات له، أن نيمار «يفتقد للاحترام» ولذلك بعد مشادة حدثت بينهما بعد انتهاء المباراة، التي شهدت تسجيل الأخير هدف التعادل بركلة رحلة مباشرة.

وقال: «نيمار لاعب كبير، لكن عندما تستفز الخصوم وأنت متقدم فهذا شيء من العار، هذه الأشياء تجعلك مثالًا سيئًا في غرف الملابس».

وأضاف «عندما تحدثنا بعد المباراة، أكد لي أنه يحترمنا لكنه لم يظهر ذلك على أرض الواقع، سلوكه معروف للكل في فرنسا».