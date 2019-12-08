إطلالة جديدة لسما المصري تشعل مواقع السوشيال ميديا 

القاهرة(صدى):

أحدثت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري ضجة كبيرة بين متابعي حسابها عبر “انستجرام” بنشرها صورة جديدة لها.

واعتادت سما المصري على التسويق لنفسها من خلال الإطلالات الجريئة، مما عرضها لانتقادات إلا أنها هذه المرة نشرت صورة غير متوقعة وغير مألوفة لجمهورها.

وبدت سما المصري في الصورة التي قامت بتعديلها عبر برامج الفوتوشوب بوجه ذكوري حيث كانت لها لحية وشوارب كالرجال.

وكتبت سما المصري في تعليقها على الصورة، قائلة: ” دا أنا لو كنت راجل كنت وقعت الستات من أول غمزة..انا بأقول كفاية كده علي يوسف الشريف وأمير كراره أنا جيت خلاص”.