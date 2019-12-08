بالفيديو.. فنان أمريكي يأكل الموزة الشهيرة صاحبة الـ120 ألف دولار

واشنطن(صدى):

قرر فنان أمريكي يدعى ديفيد داتونا، إلتهام نسخة أخرى من الموزة الشهيرة التي كانت معلقة على الجدار بشريط لاصق وبيعت بـ120 ألف دولار؛ حيث ظهر وهو ينزع الموزة عن الجدار الأبيض أمام حشد من المصورين.

وأوضح داتونا، إنه أداء فني عنوانه ” هانغري آرتيست ” (فنان جائع) قبل أن يقتاده مسؤول في المعرض بعيدًا عن الأنظار؛ ليقول مدير العلاقات مع المتاحف فيها لوسيان تيراس: ” هو لم يدمر العمل فالموزة هي مجرد فكرة ” .

وقال لوسيان تيراس أن الموزة ينبغي أن تجدد بانتظام بدلاً من أن تهتري، بينما قد علقت موزة جديدة على الجدار بالفعل بعد ربع ساعة فقط من واقعة الفنان الأمريكي.