بالصور.. العثور على 19 كتلة أثرية ضخمة في مصر والإطاحة بمكتشفها  

القاهرة(صدى):

استأنفت وزارة الآثار المصرية أعمال الحفر الأثري والعلمي في قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب من معبد الإله بتاح، حيث ضبطته متلبسا بالحفر خلسة داخلها.

وقام المواطن بالكشف عن كتل أثرية ضخمة مغمورة في المياه الجوفية قبل القبض عليه، بعد قيامه بمواصلة الحفر لاستخراج الآثار وهو ما يمنعه القانون المصري.

وأظهرت المعاينة المبدئية التي قام بها مفتشو آثار منطقة ميت رهينة وجود بلوكات من الغرانيت الوردي والحجر الجيري عليها نقوش هيروغليفية، بالإضافة إلي العثور على 19 كتلة أثرية ضخمة عليها نقوش تصور الإله بتاح، إله مدينة منف بالإضافة إلى خراطيش للملك رمسيس الثاني، ونقوش أخرى تصور الملك أثناء ممارسة طقس “الحب سد”.

وعلي الفور، نقلت الكتل المكتشفة تم نقلها إلى المتحف المفتوح بمنطقة ميت رهينة.