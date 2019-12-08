دخان الطهي بالفحم يؤثر على صحة المواليد العقلية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أن تعرض الحوامل لتلوث الهواء الناجم عن الطهي بالفحم والحطب، يؤثر على صحة المواليد العقلية ويزيد فرص إصابتهم بفرط النشاط.

وأبانت الدراسة أن تعرض الأمهات أثناء فترة الحمل إلى مستويات مرتفعة من دخان الطهي بالحطب والخشب والفحم، ارتبط بزيادة خطر إصابة الأطفال الصغار في سن 3 أعوام بسلوكيات فرط النشاط، مقارنة بأطفال الحوامل اللاتي يستخدمن الوسائل الحديثة في الطهي.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 40% من سكان العالم، بما في ذلك مليار طفل دون سن 15 سنة، يتعرضون لمستويات عالية من الهواء الملوّث داخل المنزل، والناجم عن الطبخ باستخدام الفحم والخشب والتكنولوجيات الملوثة بشكل أساسي.