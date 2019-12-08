كبر السن ينجي من عقوبة التحرش بدولة عربية
في قضية غريبة من نوعها ، نجا رجل سبعيني بالكويت من عقوبة السجن رغم ثبوت إدانته بالتحرش بعاملة منزلية بسبب كبر سنه .
وانكر الرجل ملامسته لرقبة المرأة عمداً أثناء وجودهما معاً بمصعد مركز للرعاية الصحية ، وقال أنه مريض وضعيف النظر وكان يقصد مداعبة الطفلة التي كنت تحملها ، إلا أن كاميرات المراقبة كشفت عن ملامسته لرقبتها ثلاث مرات مع تحرشه اللفظي بها .
ومع ثبوت الإدانة والحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ ، استأنف الرجل على الحكم لتقرر المحكمة قبول الإستئناف والإمتناع عن النطق بعقابه كونه رجل مسن
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15767 ] نشر منذ 55 دقيقة
الهدف واحد ولا بد تكون العقوبة واحده
كان زمان[ عدد التعليقات: 3923 ] نشر منذ 42 دقيقة
طيب ..