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كبر السن ينجي من عقوبة التحرش بدولة عربية

كبر السن ينجي من عقوبة التحرش بدولة عربية
خالد الظفيري(صدى):

في قضية غريبة من نوعها ، نجا رجل سبعيني بالكويت من عقوبة السجن رغم ثبوت إدانته بالتحرش بعاملة منزلية بسبب كبر سنه .

وانكر الرجل ملامسته لرقبة المرأة عمداً أثناء وجودهما معاً بمصعد مركز للرعاية الصحية ، وقال أنه مريض وضعيف النظر وكان يقصد مداعبة الطفلة التي كنت تحملها ، إلا أن كاميرات المراقبة كشفت عن ملامسته لرقبتها ثلاث مرات مع تحرشه اللفظي بها .

ومع ثبوت الإدانة والحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ ، استأنف الرجل على الحكم لتقرر المحكمة قبول الإستئناف والإمتناع عن النطق بعقابه كونه رجل مسن


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15767 ] نشر منذ 55 دقيقة

الهدف واحد ولا بد تكون العقوبة واحده

[ عدد التعليقات: 3923 ] نشر منذ 42 دقيقة

طيب ..

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