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المركز الوطني للطب البديل يعلن عن وظائف شاغرة

المركز الوطني للطب البديل يعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، بينما للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا، وذلك في موعد أقصاه ( 15 / 4 / 1441 هـ ).

وفي السياق نفسه، أوضح المركز أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

– (أخصائي غير طبيب) بكالوريوس في إدارة مستشفيات ، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال.

– (أخصائي علاقات عامة) بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة

– (أخصائي إداري) بكالوريوس في (الإدارة العامة ، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الموارد البشرية

– (أخصائي إداري) بكالوريوس في المحاسبة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تنمية الإيرادات

– (أخصائي إداري) بكالوريوس في أحد التخصصات (قانون ، حقوق ، أنظمة) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال

– (أخصائي إداري) بكالوريوس في أحد التخصصات (الإدارة العامة ، إدارة أعمال، علاقات عامة)

– (فني) دبلوم في الإدارة الصحية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال

– (فني حاسب آلي) دبلوم سنتين حاسب آلي مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تقنية المعلومات والدعم الفني

– (سكرتير تنفيذي) دبلوم معهد الإدارة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال

– (منسق إداري) ثانوية عامة ولديه القدرة على التعامل مع إدارة برامج للتواصل الاجتماعي

– (موظف اتصالات إدارية) دبلوم سنتين مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاتصالات الإدارية

– (موظف استقبال واستعلامات) دبلوم سنتين مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال

– (سائق) الكفاءة المتوسطة بحد أدنى مع رخصة سارية المفعول.


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