مصرع 25 حوثيا وإصابة 17 آخرين في حيس والتحتيا

فهمي محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام، عن مقتل 25 مسلحاً حوثياً وأصيب 17 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، في مديريتي حيس والتحيتا، حيث جرى ترحيل الجثث إلى صنعاء وذمار وصعدة، ولا تزال هناك 5 جثث في ثلاجة مستشفى العلفي.

جاء ذلك عقب محاولة تنفيذ عملية تسلل وهجوم فاشل على مواقع الجيش الوطني اليمني في المديريتين جنوب الحديدة؛ فيما تتصاعد خسائر الحوثي البشرية يومياً جراء الهجمات الفاشلة التي تنفذها الميليشيا على مواقع القوات الحكومية في الساحل الغربي.

وتفرض ميليشيات الحوثي الإيرانية، حالة طوارئ في المستشفيات الحكومية وتمنع الأطباء من تقديم أي خدمات للمرضى من المواطنين والاكتفاء بمعالجة جرحاها، وسط إصرار على ضرورة توجيه المرضى إلى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.