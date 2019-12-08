الكشف عن مميزات الأمان في نيسان التيما 2020

واشنطن(صدى):

حصلت نيسان التيما 2020 على تقييمات مميزة للغاية باختبارات أنظمة السلامة من معهد السلامة على الطرق السريعة (IIHS) في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر التيما 2020 هي أحدث تجسيد لتقنية نيسان للتنقل الذكي، والتي تجعل المركبات أكثر جاذبية من خلال تقديم مفهوم جديد حول كيفية قيادتها.

وشملت تقنيات التيما القياسية ميّزة التحذير من النقطة العمياء، والتحذير الذكي من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى ميّزة رصد الرؤية الشاملة، رالكشف عن الأجسام المتحركة، مما يُوفّر زاوية رؤية شاملة للمساعدة في ركن السيارة.

وتشمل الخصائص القياسية مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية وتنبيه ذكي للسائق عند تشتته، إضافة إلى حصول فئة بلاتينوم على شاشة رؤية محيطية قياسية.

ووفر الخيار لإضافة حزمة Safety Shield 360 الاختيارية التي تضيف مكابح خلفية أوتوماتيكية مع استشعار المشاة، تنبيه مغادرة المسار، مساعد المصابيح عالية الكثافة وتنبيه عبور السيارات والمشاة بالخلف.

وتتطلب هذه الخاصية وضع اليدين على عجلة القيادة، ولكنها توفر مستوى مبدأي من القيادة الذاتية عبر عدد من الكاميرات والمستشعرات وأجهزة الرادار للإبقاء على مسافة آمنة من السيارات الأخرى والحفاظ على المسار مع تقليل مهام السائق، رغم أنه من المهم أن يبقى السائق يقظاً طوال الوقت.