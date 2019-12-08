أسرار النظام الغذائي لجينيفر أنيستون 

واشنطن(صدى):

كشفت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون عن النظام الغذائي الذي تتبعه للاستمتاع بجسم صحي ومثالي، وهو ما يُعرف بـ”الصيام المتقطع”.

وأضافت أنيستون: “اتبعت الصيام المتقطع، أي إنني لا أتناول أي طعام في الصباح، ولاحظت اختلافًا كبيرًا عند تحركي دون أن أتناول الأطعمة الصلبة لمدة 16 ساعة”، لافتة إلى أنها تأكل لمدة 8 ساعات يوميًا فقط، بالتالي يطلق على الصيام المتقطع الذي اتبعته “16:8”.

وأردفت أنيستون، أنها تفضل تناول عصير الكرفس في الساعة التاسعة صباحًا، وذلك على عكس ما يوصي به خبراء الصيام المتقطع الذي يعتمد على عدم تناول أي شيء سوى المياه والشاي والقهوة، كما حرصت أنيستون على تناول نصف وجباتها من الفواكه والخضروات.

وأوضحت أن الصيام المتقطع يساعد متبعيه على خسارة الوزن وخفض ضغط الدم وتعزيز وظائف المخ.