«رونالدو» يعيش حالة ندم و«ديبالا» يستغل الموقف

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن حالة الندم التي يمر بها الدولي كريستانو رونالدو بسبب رحيله من ريال مدريد في صيف 2018 إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي .

وقال موقع sportstar أن رونالدو ابتعد عن المنافسة على الألقاب مع الأرجنتيني ميسي بسبب ابتعاده عن ريال مدريد فضلاً عن صعود نجم ديبالا منافسه في اليوفي مما يهدد مكانة رونالدو .

وقال أن “ديبالا ” أنقذ اليوفي أكثر من مرة بعد خيبة رونالدو في الحسم بأكثر من موقف .

من ناحية أخرى ، استعاد برشلونة بقيادة الأرجنتيني ميسي صدارة الليجا بعد تفوقه على ريال مايوركا بـ 5 – 2 ، بهاتريك ميسي الجبار ، بينما انتصر ريال مدريد على إسبانيول واحتل القمة مؤقتاً .

وبهاتريك مسيي ، يكون النجم الأرجنتيني قد تفوق على رونالدو برقم جديد بإحرازه 35 هاتريك مقابل 34 هاتريك لرونالدو ، فضلاً عن فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية ” البالون دور ” ، إلا أن ابتعاد رونالدو عن ريال مدريد أضعف فرص منافسته عن ميسي .