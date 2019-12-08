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«صحة الرياض» تنفذ ورشة عمل التوجهات الحديثة في تخطيط وتصميم وتجهيز المستشفيات

«صحة الرياض» تنفذ ورشة عمل التوجهات الحديثة في تخطيط وتصميم وتجهيز المستشفيات
محمد السعران(صدى):

نفذت. “صحة الرياض ” ممثلة بالإدارة العامة المساعدة للمشاريع والشؤون الهندسية مؤخراً ، وبالتعاون مع جمعية علوم العمران ورشة عمل “التوجهات الحديثة واثر التكنولوجيا على تخطيط وتصميم وتجهيز المستشفيات” .

وأوضح نائب مدير ادارة المشاريع بصحة الرياض م. ناصر سيف العتيبي أن الورشة شهدت مشاركة عدد من المختصين والمهتمين ، وتهدف إلى نشر المعرفة في مجال تخطيط وتصميم وتجهيز المستشفيات والتعرف على النظريات الحديثة والمستجدات والتطلعات المستقبلية ، بجانب تبادل الخبرات محلياً وعالمياً والعمل على توطيد الصلات والتعاون العلمي بين المهتمين بمجال تخطيط وتصميم وتجهيز المستشفيات ، وتشجيع ودعم البحث العلمي في مجال تخطيط وتصميم وتجهيز المستشفيات.

ولفت العتيبي أن الورشة تسعى لطرح آخر المستجدات في مجال تخطيط وتصميم المستشفيات ، والاهتمام بالمرونة في تخطيط ، وتصميم المستشفيات من أجل استيعاب التغيير في المستقبل وتحديث وتطوير المستشفيات القائمة لاستيعاب التقنيات الحديثة ، والمعايير العالمية وقدرة المستشفيات القائمة في رفع الطاقة الاستيعابية ، بزيادة عدد الأسرة ، أو تخصصات طبية. ونوه ان الورشة شهدت حضور عدد من المختصين والمحاضرين المتخصصين في تخطيط وتصميم المنشآت الصحية .

 

 

 


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