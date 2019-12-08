«لعبة الموت».. لقطات نادرة لـ ظبي صغير يهاجم فهد
وثق مقطع فيديو لقطات فريدة من نوعها لـ ” ظبي صغير ” يهاجم فهد يجلس بين الأشجار بحديقة جنوب إفريقيا.
وتفصيلآ، كان ” الظبي ” يهاجم الفهد بـ ” رأسه ” ، حيث يعود إلى الخلف ويستعد ثم يجري ويضرب برأسه صدر الفهد.
ومن جانبه، قال ملتقط الفيديو وهو مرشد رحلات السفاري بالحديقة ويُدعى أندريه فوري: ” لقد حاول هذا الظبي الصغير بغريزته الطبيعية الهرب من الفهد، فلم يستطع، فعاد وهاجمه دون جدوى ” .
وأضاف ” فوري ” : ” قرر الظبي الاستسلام وطلب الحماية وربما الصداقة، أما الفهد فهو يجد في الأمر لعبة مسلية؛ لكن إلى حين يجوع الصياد، إنها لعبة موت ” .
وحاول ” الظبي ” الهرب بعيدًا بين الأشجار؛ فتتبعه الفهد وأوقفه بساقه وحمله في فمه وغاب به في الظلام بين الأشجار.
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ 34 دقيقة
في تحليلي الشخصي هذه انثي الفهد وهي عقيم وترغب في الامومة وتبني اي حيوان وفي اعتقادي لن تستغني عنه ولن يطول هو ولكن لن تاكله هي انما المحيطين بها ستتركة في الغابة للاصتياد وستعود ولن تجده وفي الغالب حتى ابناءها هي يتعرضون للمخاطر فضلا من ابنها في التبني