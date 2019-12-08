«لعبة الموت».. لقطات نادرة لـ ظبي صغير يهاجم فهد

كيب تاون(صدى):

وثق مقطع فيديو لقطات فريدة من نوعها لـ ” ظبي صغير ” يهاجم فهد يجلس بين الأشجار بحديقة جنوب إفريقيا.

وتفصيلآ، كان ” الظبي ” يهاجم الفهد بـ ” رأسه ” ، حيث يعود إلى الخلف ويستعد ثم يجري ويضرب برأسه صدر الفهد.

ومن جانبه، قال ملتقط الفيديو وهو مرشد رحلات السفاري بالحديقة ويُدعى أندريه فوري: ” لقد حاول هذا الظبي الصغير بغريزته الطبيعية الهرب من الفهد، فلم يستطع، فعاد وهاجمه دون جدوى ” .

وأضاف ” فوري ” : ” قرر الظبي الاستسلام وطلب الحماية وربما الصداقة، أما الفهد فهو يجد في الأمر لعبة مسلية؛ لكن إلى حين يجوع الصياد، إنها لعبة موت ” .

وحاول ” الظبي ” الهرب بعيدًا بين الأشجار؛ فتتبعه الفهد وأوقفه بساقه وحمله في فمه وغاب به في الظلام بين الأشجار.