البركة الخيرية تطلق كسوة الشتاء بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية

بدر الحارثي(صدى):

اطلقت جمعية البركة الخيرية بالدمام يوم امس برنامج كسوة الشتاء بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية وبمشاركة فريق تدفق التطوعي لعدد ١٠٠ عامل من عمال النظافة بالدمام ياتي هذا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وذلك في مقر فرع البركة الخيرية بحي الشاطي بالدمام بحضور المدير التنفيذي للبركة الخيرية احمد بن يحي الزهراني

ومن امانة المنطقة الشرقية مدير ادارة النظافه والاسواق المهندس محمد بن عبدالله العليط ومدير مشروع نظافة الدمام المنطقه الاولى المهندس خالد بن محمد الفردان ومدير تنمية الموارد المالية والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالبركة الخيرية سعد بن محمد الاحمري . هذا وقد رحب مدير ادارة النظافة والاسواق المهندس محمد عبدالله العليط بهذة الشراكة والتعاون مع جمعية البركة الخيرية وبين ان هذة المبادرة الخيرية هي محل تقدير الجميع وأشار إلى أن مبدأ التطوع مبدأ أصيل في النفوس وهو مبني على مجموعة القيم ، التي يحث عليها ديننا الحنيف ، أهمها مكارم الأخلاق وروح الكرم وخدمة الناس .

من جهة اكد سعد الاحمري المشرف على برنامج كسوة الشتاء ان هذة الفعالية تاتي بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع حيث تم توزيع ١٠٠ حقيبة تحتوي على ٦ اصناف شتوية كما تم توزيع وجبات غذائية واضاف الاحمري ان هذا جزء من برنامج كسوة الشتاء الذي ستطلقه البركة الخيرية لمستفيديها خلال الايام القليلة القادمة ويشمل اكثر من ٢٠٠٠ اسرة . وأكد الاحمري ان دور رجال الأعمال وكافة أفراد المجتمع كبير ومهم في دعمهم للعمل الخيري عامة وبرامج جمعية البركة الخيرية خاصة حيث أن لديها أكثر من 14 برنامج وكون دعمهم لبرامجها يصب في خدمة فقراء الداخل من الأسر المحتاجة.

وبين الاحمري إن السمعة الطيبة لجمعية البركة الخيرية شجعت رجال الأعمال وأفراد المجتمع على التبرع المادي والعيني ،موضحاً أن الجمعية تقدم حزمة من المشاريع لصالح عدد كبير من المحتاجين والمستفيدين من برامجها على مستوى المنطقة الشرقية .