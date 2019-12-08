مدني عسير يطلق حملة كشف وقائي مكثف لمواقع الإيواء السياحي ومدن الملاهي بالمنطقة 

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد / عـلي بن عـبدالله السـعوي صباح هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٠٤/١١هـ حملة السلامة الوقائية لمواقع الإيواء السياحي ومدن الملاهي والألعاب بالمنطقة .

وذلك إستعداداً لقرب إجازة منتصف العام وستشمل الحملة الكشف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمواقع الترفيهية ومدن الألعاب بالمنطقة .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تستمر لمدة أسبوعين وتهدف إلى التأكد من توفر وجاهزية وسائل السلامة وإزالة مسببات الحوادث والمساهمة في رفع مستوى الوعي الوقائي بتلك المواقع والتي من المتوقع أن ترتفع نسبة الأشغال بها وأزدياد عدد الزوار للمنطقة خلال فترة الإجازة .

صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد بن عبده السيد .