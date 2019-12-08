الأحوال المدنية المتنقلة في عسير تقدم خدماتها في 15 موقعا

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأت وحدات الأحوال المدنية في منطقة عسير في تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 15 موقعا ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم بزيارة لمكتب التعليم بمحافظة خميس مشيط لتقديم خدماتها للرجال لمدة يوم, فيما تقدم خدماتها للنساء في الثانوية الرابعة للبنات بمدينة أبها لمدة يوم , وفي ثانوية الهرير للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين , وفي ثانوية مليح للبنات بمحافظة النماص لمدة يوم واحد, وفي الثانوية الرابعة للبنات بمحافظ بيشة لمدة يوم , ويوم الأثنين تقدم خدماتها في ثانوية الحيفة للبنات بمحافظ بيشة لمدة يوم , ويوم الثلاثاء في الثانوية الخامسة للبنات بمدينة أبها لمدة يوم واحد, وفي الثانوية الثامنة للبنات بمدينة أبها لمدة يومين, وفي ثانوية الابناء الثانية للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين , وفي ثانوية الشداخة للبنات بمحافظة بيشة لمدة يوم , ويوم الأربعاء في مجمع الأمل للبنات بمدينة أبها لمدة يوم , وفي ثانوية الحمه للبنات بمحافظة بيشة لمدة يوم , وتختتم يوم الخميس زياراتها بتقديم خدماتها في المعهد الفكري للبنات لمدة يوم , وفي الثانوية التاسعة للبنات بمدينة أبها لمدة ثلاثة أيام وفي ثانوية قوز نعمان للبنات بمحافظة بيشة لمدة يوم.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.