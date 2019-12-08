التشكيلة المتوقعة لـ الأخضر ومنتخب البحرين بمباراة اليوم

ماجد محمد(صدى):

يشهد ملعب ” عبدالله بن خليفة ” بـ ” الدوحة ” اليوم الأحد، أقامة المباراة النهائية في بطولة كأس الخليج ” خليجي 24 “ بين المنتخب الوطني والبحرين، وسنستعرض في هذا السياق التشكيلة المتوقعة للفريقين.

• تشكيلة المنتخب الوطني

يأتي في حراسة المرمى فواز القرني، وفي خط الدفاع ” ياسر الشهراني – زياد الصحفي – محمد الخبراني – سعود عبد الحميد ” .

أما خط الوسط فيضم ” سلمان الفرج – محمد كنو – عبد الله عطيف ” ، ويضم خط الهجوم ” سالم الدوسري – عبد الله الحمدان – هتان باهبري ” .

• تشكيلة المنتخب البحريني

يأتي في حراسة المرمى سيد علوي، أما بخط الدفاع ” راشد الحوطي – أحمد نبيل – سيد باقر – سيد عيسى ” .

فيما يضم خط الوسط ” جاسم الشيخ – علي حرم- مهدي الحميدان – كميل الأسود – علي مدن ” ، ويضم الهجوم ” محمد الرميحي ” .