التشكيلة المتوقعة لـ الأخضر ومنتخب البحرين بمباراة اليوم
يشهد ملعب ” عبدالله بن خليفة ” بـ ” الدوحة ” اليوم الأحد، أقامة المباراة النهائية في بطولة كأس الخليج ” خليجي 24 “ بين المنتخب الوطني والبحرين، وسنستعرض في هذا السياق التشكيلة المتوقعة للفريقين.
• تشكيلة المنتخب الوطني
يأتي في حراسة المرمى فواز القرني، وفي خط الدفاع ” ياسر الشهراني – زياد الصحفي – محمد الخبراني – سعود عبد الحميد ” .
أما خط الوسط فيضم ” سلمان الفرج – محمد كنو – عبد الله عطيف ” ، ويضم خط الهجوم ” سالم الدوسري – عبد الله الحمدان – هتان باهبري ” .
• تشكيلة المنتخب البحريني
يأتي في حراسة المرمى سيد علوي، أما بخط الدفاع ” راشد الحوطي – أحمد نبيل – سيد باقر – سيد عيسى ” .
فيما يضم خط الوسط ” جاسم الشيخ – علي حرم- مهدي الحميدان – كميل الأسود – علي مدن ” ، ويضم الهجوم ” محمد الرميحي ” .
مواطن[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 19 دقيقة
أعتقد سالم الدوسري إيقافه تأديبي لمخالفته توجيهات المدرب