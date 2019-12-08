أسماء غريبة لصقور مهرجان الملك عبدالعزيز

عادل الحربي(صدى):

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2 المقام في ملهم شمال مدينة الرياض، بعض الأسماء الغريبة التي تم إطلاقها على الصقور المشاركة به، مثل ” غوميز ” المحترف الفرنسي في نادي الهلال، أو أسماء شخصيَّات سينمائيَّة مثل ” البروفيسور ” و ” الجوكر “.

ومن بين الأسماء أيضًا، كابوس، بارود، شوق، عجيب، ملهم، براق، ولهانة؛ فضلًا عن ” مشوش “، الفائز بالمركز الأول في فئة قرموشة جير فرخ، في مسابقة الملواح 400 متر.

ومن جانبه، أوضح صاحب ” مشوش ” إنه يشوِّش عليه من فرط حركته، ويتساءل عمَّا إذا كان سيفوز أم لا؛ بينما من أسماء الصقور الأخرى مزيون، حسناء، ومن أغربها إسعاف، اسبرين، عريان، مجهول، الجمس، البورش، الشقة، 2030، جنكيز، هتلر، جساس.