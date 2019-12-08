الأمير عبدالعزيز بن سلمان يكشف طبيعة تعامله مع خادم الحرمين وولي العهد
كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن طبيعة التعامل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نطاق العمل الحكومي خاصةً أثناء التعاون الكبير بينهما خلال طرح آرامكو .
وقال وزير الطاقة أنه يتعامل مع ولي العهد في نطاق العمل الحكومي بعيداً عن كونه أخ له ، بإعتبار أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد هو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لطرح “أرامكو” .
وأضاف أنه بصفته وزيراً للطاقة فهو عضو بتلك اللجنة وبالتالي فولي العهد رئيسه المباشر وعلى هذا الأساس كانت العلاقة والتعاون .
جا ذلك في رده الحاسم على وكالة “بلومبيرج ” الإقتصادية الأمريكية أثناء سؤال المذيعة : هل أنت وأخوك سعيدان بهذه النتيجة بشأن اكتتاب آرامكو ؟
أما عن جزئية نتائج آرامكو فقد أوضح وزير النفط أن تلك النتائج بتغطية 4.6 من اكتتاب آرامكو جعل كل سعودي فخور بجانب فخر ولي العهد الذي اضطلع بقرارات جيدة .
كما أكد أن قيمة اكتتاب آرامكو ستتجاوز تريليوني دولار وهو الحد الذس استهدفه ولي العهد ، وراهن على ذلك .
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