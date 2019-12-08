تصميم توقعي جديد لكيا سورينتو 2021 يخطف أنظار عشاق السيارات 

سول(صدى):

استخدم مصممون مجموعة من الصور لإنشاء تصميم توقعي غير مموه لكيا سورينتو 2021، حيث بدا التصميم مشابهاً لجيلها الحالي، ولكن هناك تغييرات كبيرة في الأمام والخلف.

ومنح المصممون الشبك الأمامي شكلاً أكثر زاوية، بدلاً من المظهر المستدير الحالي، ويندمج الشبك في المصابيح الأمامية بشكل أفضل.

حصلت السيارة على مصابيح خلفية جديدة، وعوادم تنسجم مع التصميم المحدث، وتحتوي النافذة الخلفية حواف أكثر وضوحاً، وتبين أن سورينتو الجديدة ستكون بنفس حجم الجيل الحالي، وتبدو أقصر قليلاً من الخلف، لذلك قد تحصل الكروس أوفر على قاعدة عجلات أطول.

وتوافرت الكروس أوفر الحالية بمحرك V6 سعة 3.3 لتر يولد قوة 290 حصان أو محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان، وهناك تكهنات بأن الشركة ستضيف إصدار هجين وآخر هجين بالقابس.