وزارة الدفاع تدعو الخريجين للتقدم على شغل 5 وظائف إدارية

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة الدفاع، الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة، أنه قد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (5) وظائف شاغرة للرجال، فيما يبدأ التقديم الساعة التاسعة (صباحاً) يوم الأحد الموافق 1441/04/18هـ وينتهي الساعة 2 (مساءً) يوم الخميس الموافق 1441/04/22هـ ، وذلك عبر منظومة جدارة.

وأشارت إلى أن آلية التقديم من قبل المتقدمين: الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

وبعد ذلك، تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب؛ فيما يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب؛ بينما الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة: خريجي درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

وقالت أن الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وأكدت أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً؛ بينما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، والترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)، ولمزيد من المعلومات والتفاصيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا