بالصور.. مؤسسة نون الفنون بالباحة تقيم لقاء تعريفي لتبادل الخبرات الفنيه بين فنانات المنطقة

حامد العمري(صدى):

أقامت مؤسسة نون الفنون مساء الجمعة بمقرها بصالة الفنون بحديقة الحسام ؛ لقاء تعريفي استضافة فيه مجموعة من موهوبات منطقة الباحه لتبادل الخبرات الفنية بين فنانات المنطقة .

وقد تم عرض مجموعة من الأعمال للفنانات وشرح الأدوات وكيفية استخدامها ، بعد ذلك قمن بعض المشاركات بعرض تجاربهن والطرق التي يستخدمنها في فن الرسم بالرصاص والفحم ، وتقديم شرح مبسط لأساسيات الرسم بالألوان على خامات متعددة وكذلك بنبذة مبسطة حول أساسيات التصوير الاحترافي بالهاتف الذكي.

واستكملن الفنانات أعمالهن على مدى خمس ساعات على إيقاع الموسيقى الهادئة والمشروبات الساخنة وضيافة تليق بجمال الاجواء الباردة والضباب.

من جانبها أوضحت مالكة مؤسسة نون الفنون نجوى الزهراني أن هذه اللقاءات الدورية التي تقوم بها المؤسسة ، تهدف إلى رفع كفاءة الفنانين والفنانات والاهتمام بكل مامن شأنه خدمة الحراك الفني في المنطقة، وسوف تستمر بإذن الله تعالى .

وفي ختام اللقاء تم توزيع شهادات الحضور للفنانات ، وجوائز تحدي _فينافن1 للفائزات بالمركز الأول والثاني ، وللفنانات المشاركات في التحدي المقدمة من مؤسسة نون الفنون وبخور ميرال .