شركة «أجا» للصناعات الدوائية تعلن عن توفر 8 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” أجا ” للصناعات الدوائية عن توفر ٨ وظائف شاغرة بمسمى ” صيدلي ” للجنسنين، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للشروط التالية:

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / صيدلة.

– لا يشترط توفر الخبرة.

– دوام كامل / فترة صباحية.

– وصف التدريب

• تمثيل الشركات كمندوب لبيع السلع والخدمات، وتكوين علاقات مع العملاء والحفاظ عليها، وفهم احتياجاتهم وتوفير الحلول المناسبة.

– المهام التدريبية

• تمثيل الشركات كمندوب لبيع السلع والخدمات، وتكوين علاقات مع العملاء والحفاظ عليها، وفهم احتياجاتهم وتوفير الحلول المناسبة.

ودعت الشركة الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا