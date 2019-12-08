بالفيديو.. مشاهد مذهلة لعاصفة أمطار غزيزة تجتاح عمان

مسقط(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة لعاصفة أمطار غزيرة أجتاحت مدينة عبري بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان صباح اليوم الأحد .

وأظهر المقطع جريان سيول وغيوم شديدة وأمطار غزيرة وسط إنعدام للحركة المرورية .

وتشهد عمان والإمارات موجة من الصقيع وهطول الأمطار ، بالتزامن مع الإنخفاض الكبير الذي تشهده المملكة في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم .