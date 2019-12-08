إشعال الفحم يتسبب في اختناق عائلة بتبوك 

محمود البلوي(صدى):

تعرضت أسرة بتبوك، لحالة اختناق بعد استنشاقهم أول أكسيد الكربون الناتج من إشعال الفحم داخل المنزل بغرض التدفئة من شدة البرودة.

وتفصيلا، ورد بلاغا لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك يفيد بتعرُّض مواطن وعائلته للاختناق بعد استنشاقهم أول أكسيد الكربون.

وعلى الفور، توجهت أربع فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 9 إصابات من عائلة واحدة.

واتضح أن جميع الحالات مستقرة، وتمّ نقلهم إلى مستشفى الملك الخالد بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع.