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شركة «سابا» الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

شركة «سابا» الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” سابا ” الطبية عن توفر وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل بالشركة بمدينة جدة، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

• سكرتير طبي ‎ / للرجال والنساء
” جدة , مكة المكرمة ”

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

الراتب: 4000 ريال سعودي.

الفرص المتاحة: 5.

• مساعد طبيب أسنان ‎ / للنساء
” جدة , مكة المكرمة ”

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

الراتب: 5000 ريال سعودي.

الفرص المتاحة: 1.

• أخصائي تسويق ‎ / للنساء
” جدة , مكة المكرمة ”

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

الراتب: 4000 ريال سعودي.

الفرص المتاحة: 1.

• أخصائي تغذية ‎ / للنساء
” جدة , مكة المكرمة ”

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

الراتب: 4500 ريال سعودي.

الفرص المتاحة: 1.

ودعت الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف؛ للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا


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