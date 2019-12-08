شركة «سابا» الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين
كشفت شركة ” سابا ” الطبية عن توفر وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل بالشركة بمدينة جدة، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:
• سكرتير طبي / للرجال والنساء
” جدة , مكة المكرمة ”
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
الراتب: 4000 ريال سعودي.
الفرص المتاحة: 5.
• مساعد طبيب أسنان / للنساء
” جدة , مكة المكرمة ”
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
الراتب: 5000 ريال سعودي.
الفرص المتاحة: 1.
• أخصائي تسويق / للنساء
” جدة , مكة المكرمة ”
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
الراتب: 4000 ريال سعودي.
الفرص المتاحة: 1.
• أخصائي تغذية / للنساء
” جدة , مكة المكرمة ”
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
الراتب: 4500 ريال سعودي.
الفرص المتاحة: 1.
ودعت الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف؛ للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا
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