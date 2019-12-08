شركة «سابا» الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” سابا ” الطبية عن توفر وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل بالشركة بمدينة جدة، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

• سكرتير طبي ‎ / للرجال والنساء

” جدة , مكة المكرمة ”

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

الراتب: 4000 ريال سعودي.

الفرص المتاحة: 5.

• مساعد طبيب أسنان ‎ / للنساء

” جدة , مكة المكرمة ”

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

الراتب: 5000 ريال سعودي.

الفرص المتاحة: 1.

• أخصائي تسويق ‎ / للنساء

” جدة , مكة المكرمة ”

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

الراتب: 4000 ريال سعودي.

الفرص المتاحة: 1.

• أخصائي تغذية ‎ / للنساء

” جدة , مكة المكرمة ”

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

الراتب: 4500 ريال سعودي.

الفرص المتاحة: 1.

ودعت الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف؛ للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا